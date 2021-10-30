Сеул, , 04:47 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 2104 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Уточняется, что 2089 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что уже третий день подряд в Южной Корее выявляют свыше двух тысяч инфицированных ежесуточно. До этого в республике фиксировался небольшой спад заболеваемости COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 362 639. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 13 пациентов с коронавирусной инфекций. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2830 человек.