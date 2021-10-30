Бразилиа, 30 октября, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Видеохостинг YouTube удалил видеоролик с президентом Бразилии Жаиром Болсонару с канала его сына, сообщает портал UOL.

Agência Brasil Fotografias Жаир Болсонару

«YouTube удалил сегодня трансляцию президента Жаира Болсонару с канала Карлоса Болсонару», — говорится в сообщении.

Указывается, что правила видеохостинга запрещают размещать видеоролики с каналов, на которых наложены ограничительные меры. При этом сам канал президента Бразилии все еще заблокирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социальные сети Facebook и Instagram заблокировали учетные записи президента Бразилии Жаира Болсонару. Также временно заблокирован и канал политика на YouTube. Причиной для блокировки послужили видеоролики бразильского президента, где он подвергал сомнению эффективность вакцинации против коронавирусной инфекции.