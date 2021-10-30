Киев, , 04:41 — REGNUM Биотопливо в качестве альтернативы дорогому природному газу предложил использовать тепловым компаниям премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом 29 октября сообщает портал vesti.ua.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Своё заявление Шмыгаль сделал в ходе заседании президиума конгресса местных и региональных властей. Премьер-министр предложил задуматься об энергоэффективности и энергосбережении, а также о способах прохождения отопительных сезонов с «меньшим стрессом».

В качестве примера Шмыгаль привёл Вролынскую область, где, по его словам, активно используют альтернативные виды топлива. По данным местных властей, значительная часть котельных в регионе работает на пеллетах, биотопливе, которое получают из торфа и древесных отходов.

«Есть альтернатива и спокойное прохождение отопительного сезона. Конечно, напряженно, но без стресса и без риска того, что будет что-либо сорвано», — пояснил Шмыгаль.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что секретарь СНБО Украины заявил о возможности рассмотрения в срочном порядке вопроса по поводу признания на Украине энергетического кризиса Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в случае наступления непредвиденных обстоятельств.

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