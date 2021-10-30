Нью-Йорк, США, , 04:29 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пообещал выяснить позицию генсека ООН Антониу Гутерреша относительно включения 12-летней девочки из Луганска в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом он 29 октября сообщил журналистам.

Василий Небензя The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

«Генсека я вежливо попросил по возможности ответить на поставленные вопросы. Посмотрим. При случае спрошу об этом», — сказал Небензя.

На вопрос о том, отреагировал ли Гутерреш на письмо самой девочки, российский дипломат ответил отрицательно: «Пока нет».

Как сообщало ИА REGNUM, составители «списка врагов Украины» включили девочку из Луганской Народной Республики в базу сайта «Миротворец». Украинские нацисты усмотрели в действиях девочки «распространение фейков и собственных домыслов», и обвинили её в участии в российских конкурсах писателей. После этого она написала письмо генсеку ООН, но там обращение проигнорировали.

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