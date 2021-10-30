Лима, , 04:16 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) производства российской компании Zala Aero, одного из крупнейших разработчиков беспилотников, начали активно использоваться в Латинской Америке. Об этом 20 октября сообщил представитель латиноамериканской компании UAV Latam, выступающей оператором БЛА Zala, в беседе с ТАСС.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

UAV Latam является самым крупным поставщиком услуг, связанных с эксплуатацией беспилотников, в Латинской Америке. На сегодняшний день компания UAV Latam располагает четырьмя комплексами БПЛА Zala Aero. Их применяют для оказания услуг топливно-энергетическому комплексу и аграрной промышленности.

В портфолио предприятия находится четыре типа беспилотников производства Zala Aero. Из них активно используются для выполнения различного рода задач три: БЛА Zala 421−16E, Zala 421−16EV и Zala 421−08M.

Напомним, ижевская компания Zala Aero входит в состав крупнейшего оружейного концерна «Калашников». Её продукция представлена на международной выставке оборонных технологий SITDEF 2021, которая проходит до 31 октября в столице Перу Лиме.

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