Никосия, , 03:58 — REGNUM Республика Кипр считает незаконными запланированные в Средиземном море военные учения Турции, поскольку часть этих мероприятий пройдёт в территориальных водах островного государства. Об этом говорится в заявлении, распространённом 29 октября Объединенным спасательно-координационным центром в городе Ларнака.

Кипр. Карта Aljazeera.com

Турция намерена провести учения у северной части острова, в том числе в акватории залива Фамагусты и вокруг мыса Апостола Андрея на оконечности кипрского полуострова Карпасия — территориях, которые де-факто находятся под управлением Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). В Никосии такое положение дел оспаривают.

В уведомлении островного государства сказано, что данные учения являются противозаконными и нарушают территориальные воды Республики Кипр.

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Как сообщало ИА REGNUM, Кипр был разделен в 1974 года после вооруженного вторжения Турции. Оккупированными оказались 37 процентов территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, признанная только Анкарой. В 2021 году глава ТРСК Эрсин Татар заявил, что более 80% турок-киприотов поддерживают раздел Кипра на два государства.

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