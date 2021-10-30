Москва, 30 октября, 2021, 03:39 — ИА Регнум. Начало ноября ожидается аномально тёплым, практически без осадков в Москве. Об этом 29 октября сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Приехали, осень

Как заверил специалист, температура воздуха днём в Москве будет измеряться в двузначных цифрах. С 1 по 3 ноября ожидается от +10…+11 до +13…+15 градусов. Осадков в эти дни в городе не ожидается.

В дальнейшем тепло из города не уйдёт, температура воздуха выше климатической нормы будет наблюдаться практически весь ноябрь на территории почти всей европейской части России, кроме южных регионов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что потепление в начале ноября, по словам Вильфанда, не следует рассматривать как возвращение «бабьего лета».