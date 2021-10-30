Москва, 30 октября, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Соединённые Штаты реализуют конфронтационный сценарий, добиваясь для себя односторонних преимуществ и «перекрывая кислород» России, заявила 29 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии о функционировании диппредставительств России и США.

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Она сообщила, что США планируют выслать ещё 55 российских дипломатов и административно-технических работников посольства в Вашингтоне и генконсульств Нью-Йорке и Хьюстоне в ближайшие месяцы.

«Упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород — это путь в никуда. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ», — объяснила представитель МИД России.

Захарова предложила остановить маховик эскалации и возобновить диалог с целью последующего полного обнуления всех ограничений, накопившихся в последние годы.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что США намеренно разрушала систему оказания консульских услуг в России.