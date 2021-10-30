Киев, 30 октября, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Случай заболевания полиомиелитом зафиксирован в Закарпатской области Украины, заявил заместитель украинского министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Игорь Кузин 29 октября в ходе пресс-конференции.

(сс) Dean Calma. IAEA Лаборатория

Его выявили в рамках расследования другого случая заболевания, который был зарегистрирован в Ровенской области в начале октября. Кузин отметил, что под угрозой находятся все дети страны до пяти лет, которым не была сделана прививка от полиомиелита.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября минздрав Сахалинской области объявил, что на территории Хабаровского края среди детей зарегистрированы случаи заболевания полиомиелитом. В ведомстве добавили, что вирус был завезен из Таджикистана.