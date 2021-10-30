Вашингтон, 30 октября, 2021, 03:03 — ИА Регнум. Европейские и тихоокеанские союзники Соединенных Штатов якобы пытаются повлиять на Белый дом, чтобы США не отказывались от принципа нанесения упреждающего ядерного удара по России, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По ее данным, в этом воздействии принимают участие Великобритания, Австралия, Германия, Франция и Япония. По их мнению, отказ Вашингтона от принципа нанесения превентивного ядерного удара может «придать смелости» России и Китаю. При этом американские союзники утверждают, что этот принцип придает чувство защищенности союзным с США государствам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Financial Times утверждала, что Соединенные Штаты оказались напуганы испытаниями гиперзвукового оружия в Китае. Испытания ракет показали, что Китай может нанести по США ядерный удар, обойдя американскую систему противоракетной обороны.