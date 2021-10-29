Рамалла , 30 октября, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Не менее 37 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, 29 октября сообщили в пресс-службе Красного Полумесяца в Палестине.

Западный берег реки Иордан

Стычки вспыхнули в районах Бейта и Бейт Даджан около города Наблус. Семеро пострадавших получили травмы от резиновых пуль. В отношении других был применен слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября при столкновениях с военнослужащими Израиля на Западном берегу реки Иордан пострадали более 40 палестинцев.