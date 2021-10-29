Хартум, 30 октября, 2021, 02:48 — ИА Регнум. Нескольких задержанных ранее чиновников освободили военные, захватившие власть в Судане. Об этом 30 октября сообщил телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

По данным телеканала, были освобождены несколько чиновников, в том числе министр здравоохранения Омар ан-Наджиб. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Напомним, 25 октября суданские военные задержали нескольких членов правительства страны и ряд высокопоставленных чиновников. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок был отправлен под домашний арест. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о роспуске органов власти и введении чрезвычайного положения на территории страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден призвал военных в Судане освободить всех задержанных ими чиновников и восстановить работу институтов переходного правительства в республике.