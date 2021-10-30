Карачи, Пакистан, , 02:45 — REGNUM Взрыв произошел на автозаправочной станции в городе Карачи на юге Пакистана, сообщает пресс-служба местной полиции.

Пожар Image Catalog

Сообщается, что инцидент произошел на АЗС в густонаселенном районе города. В результате взрыва погибли не менее двух человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести. Всех пострадавших экстренно госпитализировали. Отмечается, что от взрыва на АЗС случился пожар. В настоящее время его пытаются потушить.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября на северо-востоке Нигерии взорвался бензовоз. В результате взрыва погибли три человека, еще двое получили ранения.

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