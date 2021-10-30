Тегеран, 30 октября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. 29 октября министр иностранных дел Пакистана, говоря об улучшении ситуации в области безопасности в приграничных районах с Ираном, заявил, что в последние годы сотрудничество между Тегераном и Исламабадом в борьбе с терроризмом активизировалось. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Шах Махмуд Куреши в интервью иранским СМИ отметил, что Тегеран и Исламабад расширили сотрудничество в борьбе с террористическими движениями вблизи общей границы.

Куреши, который находится в Тегеране для участия во второй встрече министров иностранных дел соседей Афганистана, подчеркнул важность подписания соглашения с Тегераном о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, заявив, что обе стороны приняли совместную стратегию борьбы с террористическими атаками.

Высокопоставленный пакистанский дипломат также заявил, что в последние годы насилие на границе значительно снизилось, поскольку два соседа хотят видеть стабильный регион, стремясь расширить свое экономическое сотрудничество.

Ссылаясь на инциденты в области безопасности вдоль общей границы между Ираном и Пакистаном, которые иногда приводили к нападениям на иранские пограничные силы, премьер-министр Пакистана отметил, что такие инциденты происходят с обеих сторон.