Москва, , 02:43 — REGNUM Прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Москве сделал лидер молдавской Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон. Об этом он сообщил 29 октября на своей странице в Facebook.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик отметил, что считает указанный препарат самым эффективным и безопасным. Додон подчеркнул, что привился от COVID-19, даже несмотря на то, что у него остались антитела к коронавирусу после ранее перенесенной инфекции. По словам экс-президента, он намерен договориться с Россией по поводу поставок «Спутника V» в Молдавию.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Папа римский Франциск сделал третью прививку от коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Папа Франциск сделал третью прививку от коронавируса