Тегеран, , 08:04 — REGNUM 29 октября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде осудил последние санкции министерства финансов США в отношении ряда юридических лиц Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Введение новых санкций в отношении Исламской Республики демонстрирует противоречивое поведение со стороны Белого дома», — отметил Хатибзаде.

Представитель МИД Ирана сообщил, что правительство, которое говорит о возвращении к ядерной сделке, но следует по стопам бывшего президента США Дональда Трампа, посылает сигнал о том, что оно не заслуживает доверия.

Хатибзаде подчеркнул, что различные администрации в США доказали степень своей неспособности понять реалии Исламской Республики Иран. Он также отметил, что такие шаги являются продолжением провальной политики максимального давления администрации Трампа и ее незаконных санкций.

Хатибзаде заявил, что такая политика не принесла никаких результатов и не принесет ничего, кроме новых неудач для США. Дипломат подчеркнул, что давление и санкции не подорвут решимость Исламской Республики защищать безопасность и мир своего благородного народа.