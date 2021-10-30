Тегеран, , 08:05 — REGNUM 29 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 125 998, причем 123 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 123 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 125 998», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 9 893 новых случая заражения COVID-19, при этом 1285 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 481 737 пациентов из общего числа 5 909 402 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 4014 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 52 199 440 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.