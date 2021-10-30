Тегеран, 30 октября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. 29 октября заместитель министра иностранных дел Ирана подчеркнул, что применение возможностей, талантов и опыта иранской диаспоры может создать более блестящее будущее для исламской нации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Казем Саджади, заместитель министра иностранных дел по консульским, парламентским вопросам и делам экспатриантов, сделал эти замечания на встрече с иранцами в Минске (Республика Беларусь).

Передавая приветствия от главы МИД Ирана Хоссейна Амирабдоллахиана, Саджади упомянул о попытках министерства иностранных дел Ирана спасти жизни нескольких иранских мигрантов, оказавшихся в затруднительном положении вблизи пограничных районов Беларуси и Польши, заявив, что такой вопрос нуждается в глубоком изучении.

Далее он сообщил, что связь экспатриантов с их родиной должна постоянно сохраняться, подчеркнув необходимость использования возможностей иранцев, проживающих за рубежом.

«Исламская Республика Иран преуспела в преодолении многочисленных проблем, включая незаконные санкции. Страна может достичь более светлого будущего, если будут использованы все возможности, в том числе талант и опыт иранских экспатриантов, которые учатся и совершенствуются в таких важных областях, как медицина, инженерия и торговля», — отметил Саджади.