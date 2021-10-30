Тегеран, 30 октября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. 29 октября скончался выдающийся иранский художник, кинорежиссер и художественный критик Иран Дарруди. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Дарруди родилась 2 сентября 1936 года в иранском городе Мешхед. Наряду с живописью она занималась и другими областями искусства. Она также активно снималась в кино и писала сценарии. Художник работал искусствоведом и преподавал историю искусства в иранских университетах.

Некоторые придерживаются мнения, что ее искусство состоит из сюрреалистических картин, посвященных иранским тематическим образам.

Сальвадор Дали, испанский художник-сюрреалист, известный своим техническим мастерством, никогда не считал стиль Дарруди близким к своему собственному, однако описывал ее как восточную художницу с неограниченным талантом.

Дарруди, как современный иранский художник, провела 64 персональные выставки в известных музеях и галереях по всему миру. Она также сняла 80 документальных фильмов для национального телеканала. Восемь драгоценных работ художника выставлены в Тегеранском музее современного искусства, а также в других иранских музеях.