Тегеран, , 08:08 — REGNUM 29 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани встретился со своим российским коллегой Михаилом Богдановым. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов провел переговоры с иранским представителем в присутствии посла Ирана в Москве Казема Джалали.

Обе стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, призвав к расширению сотрудничества и поиску новых путей достижения координации по двусторонним, региональным и международным делам.

Багери Кани и его окружение также планируют провести переговоры с Сергеем Рябковым о новом раунде переговоров в Вене (Австрия) в попытке проложить путь к отмене жестоких санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении Ирана.

По прибытии иранский дипломат сообщил, что в соответствии с недавним соглашением между Ираном и группой стран 4+1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) представители Ирана планируют провести совместные встречи с каждым из четырех государств. Таким образом, первое совместное заседание состоится между Россией и Ираном.

Он оговорил, что новый раунд переговоров будет проведен исключительно с целью отмены незаконных санкций США.