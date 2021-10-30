Тегеран, 30 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. 29 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани встретился со своим российским коллегой Михаилом Богдановым. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов провел переговоры с иранским представителем в присутствии посла Ирана в Москве Казема Джалали.

Обе стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, призвав к расширению сотрудничества и поиску новых путей достижения координации по двусторонним, региональным и международным делам.

Багери Кани и его окружение также планируют провести переговоры с Сергеем Рябковым о новом раунде переговоров в Вене (Австрия) в попытке проложить путь к отмене жестоких санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении Ирана.

По прибытии иранский дипломат сообщил, что в соответствии с недавним соглашением между Ираном и группой стран 4+1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) представители Ирана планируют провести совместные встречи с каждым из четырех государств. Таким образом, первое совместное заседание состоится между Россией и Ираном.

Он оговорил, что новый раунд переговоров будет проведен исключительно с целью отмены незаконных санкций США.