Тегеран, , 08:11 — REGNUM 29 октября в иранской столице состоялась 21-я Международная выставка электроэнергетики в присутствии министра энергетики Ирана Али Акбара Меграбяна. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Международную выставку планируется провести с 29 октября по 1 ноября. Любой желающий может посетить выставку с 9 утра до 5 вечера по местному времени.

Церемония открытия выставки состоялась 29 октября утром в присутствии министра энергетики Ирана, директоров электроэнергетических предприятий, а также ряда иностранных гостей.

Свыше 280 иранских и иностранных компаний демонстрируют свои услуги и продукцию на специализированной выставке. Электрооборудование, провода, кабели, автоматизация, линии электропередачи, а также измерительные приборы входят в число основных секций выставки.

Иранская электроэнергетическая промышленность обладает хорошей инфраструктурой для расширения своих возможностей в стремлении заявить о себе на международных рынках.