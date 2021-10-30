Тегеран, 30 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. 29 октября первый комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций единогласно одобрил предлагаемую Исламской Республикой Иран раз в два года резолюцию о последующих мерах по ядерному разоружению. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Резолюция настоятельно призывает стороны, подписавшие Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), активизировать свои усилия в соответствии с выполнением своих обязательств по предыдущим соглашениям об уничтожении арсеналов ядерного оружия на основе принципов транспарентности, необратимости и под международным контролем.

Первый комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций является одним из шести главных комитетов ГА ООН. Он занимается вопросами разоружения и международной безопасности. Первый комитет собирается каждый год в октябре на сессию продолжительностью 4−5 недель по итогам общих прений.

Согласно ДНЯО, ядерные страны обязуются опровергнуть производство ядерного оружия и передачу данного типа вооружений другим странам.

В предложении Ирана подчеркивается, что все государства-члены Организации Объединенных Наций, как ожидается, поддержат создание Ближнего Востока, свободного от ядерного оружия, что влечет за собой присоединение Израиля к ДНЯО и позволяет осуществлять надзор за Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

В предложении также подчеркивается, что неядерным государствам следует обеспечить, чтобы ядерные державы никогда не применяли против них ядерное оружие.

Представитель Ирана на сессии предупредил, что новый раунд гонки ядерных вооружений вызывает большую тревогу, призвав прекратить подобные действия.

Ожидается, что иранское предложение будет представлено ГА ООН примерно через месяц для окончательной доработки.