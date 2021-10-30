Тегеран, 30 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. 29 октября министр дорог и городского развития Ирана Ростам Касеми подчеркнул, что Исламская Республика Иран готова развивать сотрудничество с Алжиром в экономической, политической и культурной областях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский представитель принял у себя послов зарубежных стран, в том числе посла Алжира в Иране Абделя Монейма Ахриза.

Он выразил удовлетворение долгосрочными историческими отношениями между Алжиром и Ираном, подчеркнув, что расширение сотрудничества с африканской страной в различных сферах соответствует принципам политики Исламской Республики.

Ссылаясь на акцент президента Ибрагима Раиси на расширении связей с Алжиром, министр выразил надежду, что уровень взаимодействия в будущем повысится, отметив, что, несмотря на двустороннее политическое взаимопонимание, текущего уровня сотрудничества недостаточно.

Член кабинета министров Ирана также поблагодарил представителя Алжира за его усилия по созыву совместных комиссий и активизации политического, экономического и культурного сотрудничества, выразив надежду, что ценный опыт двух стран поможет укрепить взаимодействие во всех областях, представляющих взаимный интерес.