Тегеран, 30 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. 29 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают ориентированные на результат переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Багери Кани сообщил журналистам IRNA, что Москва и Пекин, как ожидается, продолжат поддерживать позицию Ирана по отмене жестоких незаконных санкций во время следующего раунда ядерных переговоров в Вене (Австрия).

Заместитель министра иностранных дел Ирана прибыл в Москву, чтобы провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Рябковым о новом раунде переговоров в Вене, нацеленных на отмену жестоких санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении Ирана.

По прибытии иранский дипломат сообщил, что в соответствии с недавним соглашением между Ираном и группой стран 4+1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) представители Ирана планируют провести совместные встречи с каждым из четырех государств. Таким образом, первое совместное заседание состоится между Россией и Ираном.

Он оговорил, что новый раунд переговоров будет проведен исключительно с целью отмены незаконных санкций США.