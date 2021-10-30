Магас, , 02:26 — REGNUM По меньшей мере два человека, включая новорожденного ребенка, погибли в результате столкновения КамАЗа и легкового автомобиля ВАЗ-2115 на трассе в Ингушетии, 30 октября сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Авария Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ» в районе Назрановской крепости. Еще восемь детей, тоже находившиеся в легковушке, пострадали и были доставлены в больницу. По факту происшествия начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Липецке произошла массовая авария с участием семи машин, в том числе автомобиля дорожно-патрульной службы. В результате ДТП пострадал сотрудник ГИБДД.

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