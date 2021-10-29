Вашингтон, 30 октября, 2021, 02:13 — ИА Регнум. Свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк выдвинула генеральный прокурор штата Летиция Джеймс. Об этом она сообщила 30 октября в своём Twitter.

André Koehne Карта округов штата Нью-Йорк

Летиция Джеймс пояснила, что выдвинула свою кандидатуру на пост главы штата, так как считает, что у неё хватит мужества, видения и опыта сражаться от имени всех жителей штата с сильными мира сего.

В своём предвыборном видеоролике Джеймс упомянула, что 76 раз подавала иски против экс-президента США Дональда Трампа. Джеймс курировала и дело о домогательствах экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо к своим подчинённым.

В настоящее время пост губернатора штата занимает Кэти Хокул, которая сменила ушедшего в отставку Куомо и стала первой женщиной на данном посту. С Хоул будет бороться Джеймс от Демократической партии. В случае победы Джеймс поборется за место губернатора штата уже с кандидатом от республиканцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что против экс-губернатора штата Нью-Йорк Куомо выдвинут первый иск за домогательство.