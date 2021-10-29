Ватикан, 30 октября, 2021, 02:06 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск I призвал президента США Джо Байдена действовать более амбициозно и решительно в борьбе с климатическими изменениями, сообщает пресс-служба Белого дома.

Ватикан

Сообщается, что американский президент провел переговоры с понтификом в Ватикане. Франциск призывал Байдена уделить больше внимания влиянию климатических изменений на бедные страны в мире.

«Папа Римский также призвал президента США к тому, чтобы американская сторона «ускорилась со своими амбициями» по климату», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, понтифик призвал главу Белого дома США выделять больше вакцин против коронавирусной инфекции для бедных стран. В свою очередь, Байден пообещал, что Соединенные Штаты начнут производить больше препаратов, в том числе и на экспорт.