Уагадугу, , 01:56 — REGNUM Не менее шести человек пострадали в результате нападения боевиков на колонну автомобилей золотодобывающей компании на северо-востоке Буркина-Фасо, 29 октября сообщило агентство АЙБА.

В Африке Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания)

Инцидент произошел на дороге рядом с границей с Нигером. Еще трое человек пропали без вести. Всего в трех автобусах находились 27 рабочих, большинству из которых удалось убежать. Перед тем, как уйти боевики подожгли транспортные средства. Автобусы принадлежали канадской корпорации Iamgold.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября районе Танкуалу в Буркина-Фасо при нападении боевиков на армейский отряд один военнослужащий погиб и двое получили ранения.

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