Вашингтон, , 01:40 — REGNUM Перебои в работе социальной сети Instagram были зафиксированы в ряде стран мира, 29 октября сообщается на сайте сервиса Downdetector.

Instagram (сс) Solen Feyissa

Больше всего сообщений о сбоях поступает от жителей США, Британии, Германии и Нидерландов. Основания часть проблем связана с работой приложения и подключением к серверу. Кроме того, наблюдаются трудности с загрузкой изображений и обновлением ленты.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в нескольких странах произошел сбой в работе видеохостинга YouTube.

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