Вашингтон, 30 октября, 2021, 01:40 — ИА Регнум. Перебои в работе социальной сети Instagram были зафиксированы в ряде стран мира, 29 октября сообщается на сайте сервиса Downdetector.

(сс) Solen Feyissa Instagram

Больше всего сообщений о сбоях поступает от жителей США, Британии, Германии и Нидерландов. Основания часть проблем связана с работой приложения и подключением к серверу. Кроме того, наблюдаются трудности с загрузкой изображений и обновлением ленты.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в нескольких странах произошел сбой в работе видеохостинга YouTube.