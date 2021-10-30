Женева, Швейцария, , 01:27 — REGNUM Извлечь урок из пандемии COVID-19 и готовиться к следующей призвал мировое сообщество генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Такое заявление он сделал на встрече министров финансов и здравоохранения G20 в Риме, текст распространила 29 октября пресс-служба ВОЗ.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус Who.int

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Гебрейесус отметил, что даже если человечеству удастся положить конец пандемии коронавируса, то нужно извлечь из неё уроки и приготовиться к следующей. По словам главы ВОЗ, с точки зрения биологии несомненно появление нового вируса, который люди не смогут сдержать.

Как пояснил глава ВОЗ, «грозы высокого уровня» требуют «политического участия на высоком уровне», чтобы эффективно бороться с ними. Гебрейесус призвал участников G20 заключить международное юридическое соглашение по подготовке к эпидемиям и борьбе с ними. решение касательно соглашения будет принято на специальной сессии ВОЗ в ноябре.

Глава ВОЗ напомнил о том, что из-за неравенства в доступе к вакцинам сейчас в Африке привито от коронавируса лишь 6% населения, в то время как во всём мире привито уже 36%. Также Гебрейесус подчеркнул, что хотя вакцины и спасают жизни, но они не защищают от передачи инфекции. В борьбе с инфекцией глава ВОЗ призвал задействовать все имеющиеся инструменты, разработанные на сегодняшний день в сфере здравоохранения и в социальной сфере.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ВОЗ в мире с начала пандемии и на сегодняшний день выявлено 245 373 039 носителей коронавирусной инфекции, подтверждён 4 979 421 случай смерти от заболевания.

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