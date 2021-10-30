Панама, , 01:24 — REGNUM Не менее пяти человек погибли в ходе перестрелки между двумя преступными группировками в Панаме, заявил прокурор Рафаэль Балойес в ходе пресс-конференции.

Флаг Панамы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, инцидент произошел возле ночного клуба Espacio Panama в столице Панамы. По предварительной версии, один из бандитов открыл огонь по группе молодых людей. Они в ответ также начали стрелять. В результате перестрелки погибли пять человек, не менее семи получили ранения различной степени тяжести.

В прокуратуре уточнили, что трое погибших были членами банды Los Galacticos. По факту произошедшего ведется расследование.