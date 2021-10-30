Бразилиа, , 01:13 — REGNUM Письма с угрозой убийства из-за возможного одобрения в Бразилии вакцин от COVID-19 для детей получили по электронной почте пять директоров бразильского фармрегулятора Anvisa, 29 октября сообщили в пресс-службе организации.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Подобные сообщения также были направлены в учебные заведения штата Парана. В связи с инцидентом руководство Anvisa обратилось в полицию и генеральную прокуратуру страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа Anvisa отказалась одобрять применение среди детей в Бразилии китайской вакцины от коронавирусной инфекции Sinovac.

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