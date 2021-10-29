Бейрут, 30 октября, 2021, 00:53 — ИА Регнум. Уйти в отставку с поста министра информации Ливана призвал Георга Кордахи глава ливанского правительства Наджиб Микати, 29 октября передал телеканал LBC.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

Такое решение премьер-министр принял на фоне дипломатического конфликта с Саудовской Аравией. По информации журналистов, Микати попросил Кордахи «оценить интересы страны» и сделать нужный шаг.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Георг Кордахи заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией. Кроме того, он назвал йеменских повстанцев-хуситов обороняющейся стороной. 29 октября Саудовская Аравия и Бахрейн объявили о решении выслать со своих территорий ливанских послов.