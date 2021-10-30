Вашингтон, , 00:41 — REGNUM Отношения с Россией и Китаем стали одной из тем переговоров президента США Джо Байдена и главы Франции Эмманюэля Макрона, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Эммануэль Макрон и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Встреча прошла на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме. Так, стороны обсудили вопросы сдерживания КНР. Кроме того, лидеры США и Франции говорили о действиях, касающихся ядерной программы Ирана. Байден и Макрон также затронули инвестиционные проблемы, сбои в поставках, таможенные пошлины на сталь и алюминий.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, которой стал первой беседой лидеров стран после разрыва австралийской стороной контракта на поставку французских субмарин.

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