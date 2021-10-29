Мехико, 30 октября, 2021, 00:39 — ИА Регнум. Автобус, принадлежащий полиции, столкнулся с несколькими автомобилями в мексиканском штате Мехико. Об этом 29 октября сообщил телеканал Televisa.

Kaatjem Авария

Авария произошла на автотрассе, соединяющей столицу государства Мехико с городом Толука. По предварительным данным, автобус протаранил несколько автомобилей и врезался в пункт оплаты. В результате ДТП получили травмы 20 человек, большая часть пострадавших являются сотрудниками полиции.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Участок дороги, где произошла авария, перекрыт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о как минимум двух погибших в результате ДТП с грузовиком, въехавшим в пункт оплаты проезда в Мехико.