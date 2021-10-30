Манама, , 00:25 — REGNUM Власти Бахрейна потребовали, чтобы ливанский посол покинул королевство в течение 48 часов. Об этом 29 октября сообщило на своем сайте бахрейнское министерство иностранных дел.

Столица Бахрейна Манама Shmyg

Причиной высылки называют «неприемлемые и оскорбительные высказывания должностных лиц Ливана».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября было опубликовано интервью ливанского министра информации Георга Кордахи, который назвал агрессией действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене, а повстанцев-хуситов — обороняющейся стороной. 29 октября руководство Саудовской Аравии объявило о том, что посол Ливана в Эр-Риаде должен покинуть пределы королевства в течение следующих 48 часов.

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