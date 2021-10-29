Париж, , 23:54 — REGNUM

29 октября в Париже на стадионе «Стад де Пренс» «Пари Сен-Жермен» в матче двенадцатого тура французской Лиги 1одержал волевую победу над «Лиллем», который является действующим чемпионом турнира. Основное время матча завершилось со счетом 2:1.

ПСЖ Psg.fr

Первый мяч на 31-й минуте встречи забил нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид после передачи Бурака Йылмаза — 0:1. На 74-й минуте центральный защитник хозяев Маркиньос сравнял счет, замкнув навес Анхеля Ди Марии с углового — 1:1. В конце матча Ди Мария впервые вывел хозяев вперед — 2:1. Голевую передачу записали на Неймара.

Желтые карточки: Рейнилду Мандава — 5, Бурак Йылмаз — 36, Ренату Саншеш — 57, Зеки Челик — 63, Неймар — 86.

Бригада арбитров: Амаури Делеру | Александр Виала | Жульен Убе |Бартоломе Варела | Жером Брисар.

Составы команд:

«ПСЖ»: Джанлуиджи Доннарумма, Преснел Кимпембе, Маркиньос, Хуан Бернат (Нуну Мендеш, 65'), Тило Керер (Дагба, 65'), Данилу Перейра, Джорджиньо Вейналдум (Юлиан Дракслер, 85'), Идрисса Гейе, Неймар, Анхель Ди Мария (Эррера, 90'), Лионель Месси (Мауро Икарди, 46').

«Лилль»: Иво Грбич, Зеки Челик, Тьягу Джало, Жозе Фонте, Рейнилду Мандава, Жонатан Бамба(Языджи, 90'), Шека, Нанитамо Иконе (Тимоти Веа, 79'),Ренату Саншеш, Джонатан Дэвид, Бурак Йылмаз (Амаду Онана, 75').

Статистика матча («ПСЖ"/ «Лилль»)

Удары 17/11

Удары в створ 6/4

Владение 60%/40%

Угловые 4/4

Нарушения 5/9

«Пари Сен-Жермен», одержав десятую победу в сезоне, набрал 31 очко и укрепился на первой позиции в турнирной таблице чемпионата. «Лилль» с пятнадцатью очками временно остался на одиннадцатом месте.