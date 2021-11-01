Скопье, , 22:26 — REGNUM В Северной Македонии 1 ноября в результате исследования 1549 образцов выявлено 153 новых носителя коронавируса, 309 пациентов выздоровели. За сутки скончались 24 больных COVID-19, а также зарегистрировано еще два летальных исхода, произошедших ранее.

Песец

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявлено 202 705 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7145, 188 849 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 6711.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии за сутки выявили 417 носителей коронавируса