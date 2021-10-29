Минск, , 23:46 — REGNUM Среди пытавшихся нелегально проникнуть в Евросоюз через белорусско-польскую границу граждан Ирака обнаружились обладатели армянских виз. Они прибыли в Минск как туристы из Армении, многие — с беременными жёнами и детьми.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам мигрантов, они вынужденно осели в Минске, так как польские пограничники воспрепятствовали их въезду в Германию. В Белоруссию «туристы» прибыли транзитом через Турцию и Армению.

Несмотря на то, что иракские «туристы» представлены преимущественно молодыми мужчинами, среди них есть и женщины, и дети. Стрессы, переохлаждения и травмы вынуждают их обращаться за медицинской помощью. При этом медицинские страховки есть далеко не у всех.

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Белорусские врачи оказывают нелегалам помощь на платной основе. При этом выясняется, что мало кто из «туристов» знает английский хотя бы на самом примитивном бытовом уровне. Попытки привлечь к помощи с переводом местную диаспору далеко не всегда удачны: наречия курдов из Сирии и Ирака отличаются друг от друга намного сильнее, чем белорусский язык от украинского. Иракские дипломаты предпочитают делать вид, что происходящее в Белоруссии с их соотечественниками — это чужие проблемы.

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Платежеспособность иракских «туристов» разная — одни могут себе позволить приличные отели, другие же скитаются с рюкзаками и ночуют, где придётся. МВД Белоруссии не имеет к ним претензий: у всех есть и паспорта, и визы, и прочие документы от известной в этих кругах туристической компании «Oscar Tour».