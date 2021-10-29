Лиссабон, , 23:55 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 29 октября в ходе визита в Лиссабон провела встречу с министром иностранных дел Португалии Аугусту Сантушем Силвой, передаёт албанское новостное агентство Telegrafi.

Вьоса Османи Facebook.com/VjosaOsmaniMP

Как сообщается, Османи назвала задачей работы косовского посольства в Лиссабоне углубление двустороннего взаимодействия и выстраивание добрых отношений между Косово и Португалией.

Она также попросила поддержать Косово на пути интеграции в ЕС и вступления в международные организации. При этом Османи подчеркнула, что Косово заинтересовано в подписании первого двустороннего экономического соглашения с Португалией об избежании двойного налогообложения.

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