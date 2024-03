Нью-Йорк, США, 29 октября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Американская инди-рок исполнительница Snail Mail выпустила третью запись со своего предстоящего альбома «Valentine» под названием «Madonna», сообщает The Line Of Best Fit.

(сс) Eric Nopanen Музыка

После выхода «Ben Franklin» и заглавного трека альбома «Valentine», Snail Mail, настоящее имя Линдси Джордан, представила третий трек с альбома под названием «Madonna», который объединен с видео живого выступлением, снятым в Armour-Stiner в Нью-Йорке. Джордан сказала о новом сингле: «Я рада поделиться этим! Подводя итог, речь идет о том, почему любовь не может существовать между человеком и концепцией человека в вашей голове. Уберите пьедестал, и вы, возможно, поймете, что там вообще ничего не было».

Пластинка «Valentine», которая последует за ее дебютным альбомом «Lush» 2018 года, написана и спродюсирована Джордан и ее сопродюсером Брэдом Куком, работавшим с Bon Iver.