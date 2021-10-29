Минск, 29 октября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам в Белоруссии с 1 ноября повышаются. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба министерства труда и соцзащиты республики.

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Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 288,01 белорусских рублей, что составляет $120 в эквиваленте по актуальному обменному курсу и на 1,6% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября 2021 года. «Это четвертый перерасчет в 2021 году (1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября). Таким образом, размер бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения по сравнению с его значением, действовавшим с 1 ноября 2020 года, вырос на 11,6%», — отметили в министерстве.

Размеры БПМ в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам в ценах сентября нынешнего года белорусскими чиновниками установлены в следующих суммах: 321,22 бел.руб. ($133,8 в эквиваленте) — для трудоспособного населения, пенсионеров — 217,99 бел.руб. ($90,8), детей до трёх лет — 180,64 бел.руб. ($75,3) и так далее.

Министерство сообщило также, что в связи с изменением БПМ с 1 ноября пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, повышения к пенсиям для отдельных категорий пенсионеров, доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше (получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите), пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. В официальном сообщении сказано: «Эти выплаты увеличились соразмерно росту БПМ на 1,6%».

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