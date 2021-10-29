Москва, , 23:36 — REGNUM 29 октября в матче 13-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги «Зенит» — «Динамо» (4:1) 18-летний атакующий полузащитник сборной России получил желтую карточку (4-ю в сезоне). Футболист получил автоматическую одноматчевую дисквалификацию. Арсен Захарян пропустит ближайший матч «Динамо» с «Краснодаром», который состоится 6 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

В текущем сезоне Арсен Захарян принял участие в тринадцати матчах чемпионата России, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитано до конца сезона 2023/24. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста сборной России в 9 миллионов евро.