Канберра, , 23:35 — REGNUM Австралийская поп-певица Кайли Миноуг в своих социальных сетях поделилась новой совместной работы с Джесси Уэр «Kiss Of Life», которая также появится в ее грядущем проекте «DISCO: Guest List Edition» в следующем месяце.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Новая диско песня с участием Джесси Уэр следует за недавним сотрудничеством Миноуг с Years & Years «A Second to Midnight», которое вышло в начале этого месяца.

https://twitter.com/kylieminogue/status/1453753435405180928

В прошлом году Уэйр выпустила свой альбом под влиянием диско-музыки «What's Your Pleasure?». В «DISCO: Guest List Edition» также будет представлена еще одна новая песня — «Can't Stop Writing Songs About You» с участием Глории Гейнор.