Скопье, , 23:40 — REGNUM В Северной Македонии 29 октября в результате исследования 2964 образцов выявлено 417 новых носителей коронавируса, 329 пациентов выздоровели. За сутки скончались девять больных COVID-19, а также зарегистрирован еще один летальный исход, произошедший ранее.

Скопье Pero Kvrzica

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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявлено 201 708 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7108, 188 024 пациента выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 6576.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.

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