Москва, , 23:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин в первых числах ноября проведет в Сочи серию запланированных ранее военных совещаний, сообщает 29 октября ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Да. Эти совещания будут на следующей неделе», — ответил Песков на вопрос журналистов о традиционной осенней серии встреч президента России в Сочи с руководством военно-промышленного комплекса (ОПК) страны и её Вооруженных сил.

Напомним, президент России традиционно два раза в год собирает руководителей Министерства обороны, ключевых структур оборонно-промышленного комплекса, а также главных конструкторов, работающих в военно-технической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года российский лидер в течение трех дней проводил совещания по основным направлениям развития Вооруженных сил и реализации гособоронзаказа.

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