Приштина, , 23:38 — REGNUM В Косово 29 октября в результате исследования 1958 образцов выявлены 28 носителей коронавируса, признаны излечившимися 25 человек, за день ни один пациент с COVID-19 не умер. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина, столица Косово Diego Delso

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Всего в Косово с начала пандемии выявлено 160 663 случая заражения, не считая сербское население края, 157 317 пациентов излечились, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения балансирует на одном уровне уже несколько недель и сейчас составляет 431. Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 720 378 человек, при этом произведено уже 1 558 228 инъекций вакцины.

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