Зинсхайм, Германия, , 23:22 — REGNUM 29 октября в Зинсхайме на стадионе «Райн-Неккар-Арена» берлинская «Герта» потерпела поражение от «Хоффенхайма». Матч десятого тура немецкой Бундеслиги завершился со счетом 2:0.

Первый мяч на 19-й минуте встречи забил нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич — 1:0. Через семнадцать минут Себастьян Руди удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Желтые карточки получили Кевин Акпогума (66'),Сантьяго (Аскасибар, 75')и Кевин Фогт (75').Единственную красную карточку на 76-й минуте получил Дедрик Боайата. На матче работала бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски.

Составы команд:

«Хоффенхайм»: Бауманн, Гриллич, Фогт, Пош, Гайгер (Ричардс, 84'), Штиллер (Баумгартнер, 77'), Руди (Самассеку, 66'), Акпогума, Сков, Бебу (Рюттер, 66'), Крамарич (Ларсен, 84').

«Герта»: Шволов, Пекарик, Бойата, Штарк, Зеефейк (Йоветич, 46'), Дарида (Маолида, 46'), Сердар, Миттельштадт, Аскасибар, Рихтер (Эккеленкамп, 69'), Пентек (Бельфодиль, 61').

«Хоффенхайм», одержав четвертую победу в Бундеслиге и набрав четырнадцать очков, временно поднялся на седьмое место. «Герта» с двенадцатью очками опустилась на одиннадцатую позицию.